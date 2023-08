Accident mortel à Saint-Priest : le trafic ferroviaire très perturbé

Ce dimanche matin, à proximité de la gare de Vénissieux sur la commune de Saint-Priest, un accident s'est produit. Un homme a été percuté par un train, entraînant son décès.

Le trafic des trains a été sérieusement affecté depuis 11h30 ce dimanche suite à un incident survenu sur les voies. Dans des circonstances encore à éclaircir par l'enquête en cours, un quinquagénaire a perdu la vie après avoir été heurté par un train à Saint-Priest, à proximité de la gare de Vénissieux nord selon Le Progrès.

Perturbations majeures sur les lignes ferroviaires

Le TER impliqué se dirigeait vers Bourgoin-Grenoble. Les passagers ont été transférés dans un autre train tandis que le TER concerné restait immobilisé sur les lieux pour les besoins des constatations.

Toutes les lignes passant par ce carrefour ferroviaire ont été temporairement interrompues, impactant les trajets vers Grenoble, Chambéry et Valence. Les lignes Lyon-Grenoble et Lyon-Saint-André-Le-Gaz ont été annulées selon les informations fournies par la SNCF au journal Le Progrès. Les trains Lyon-Chambéry ont été redirigés vers Ambérieu-en-Bugey, et certains TGV ont subi des déviations.

La reprise progressive du trafic est envisagée aux alentours de 17 heures.