Nouvelle réunion publique sur le projet de téléphérique ce mardi soir, sur Francheville

Une réunion publique sur le projet de téléphérique entre Francheville et Lyon a lieu ce mardi soir en visioconférence. Elle est consacrée au secteur de Francheville. Un projet qui a de plus en plus du plomb dans l'aile.

Suite de la concertation sur le projet de transport par câble entre Francheville et Lyon ce mardi soir. Une réunion publique est organisée en visioconférence, consacrée au secteur de Francheville, de 18h30 à 20h30. Lien pour participer à la réunion publique ICI. Le maire LR de Francheville, Michel Rantonnet, est favorable au projet.

Le #téléphérique ? "Il faut intégrer toutes les objections, notamment le préjudice visuel pour les riverains, et voir s'il est possible d'intégrer ce télécabine ou pas", explique Michel Rantonnet, maire de Francheville, favorable au projet #6mnchrono @Lyoncap @MonFrancheville pic.twitter.com/gMXQ8oN0TZ — Lyon Capitale (@lyoncap) October 12, 2021

Mardi dernier, le 11 janvier, lors de la première réunion publique de la concertation sur le projet (qui se déroule du 15 novembre 2021 au 15 février 2022), plus de 600 personnes étaient présentes en visioconférence pour une soirée consacrée au secteur de Sainte-Foy-lès-Lyon. Sainte-Foy où la maire LR Véronique Sarselli a rappelé son opposition totale au projet.

"La mobilisation massive lors du référendum ne pourra pas être passée sous silence"

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président du Sytral

"Les craintes exprimées par les citoyens, les associations, ce soir, mais aussi dans les contributions et dans les interventions sur le site du Sytral ont été entendues", a expliqué en conclusion de la soirée Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président du Sytral et de la Métropole de Lyon en charge des déplacements. "La mobilisation massive lors du référendum ne pourra pas être passée sous silence. C'est une évidence. Cette mobilisation massive, notamment à Sainte-Foy-lès-Lyon. On les prendra en compte", a-t-il ajouté. A Sainte-Foy, 96,2 % des Fidésiens ont vote "contre" le projet de référendum (avec une participation de 43 %) lors d'un référendum consultatif organisé par la mairie en novembre 2021. A La Mulatière, le résultat est également clair et net. 94,2 % de "non" au téléphérique (avec une participation de 30 %).

"Je veux vous rassurer, le projet ne se fera pas contre les élus, les associations, les habitants des territoires concernés. Nous tiendrons compte de tous les avis, je peux vous l'assurer", a conclu le vice-président du Sytral, Jean-Charles Kohlhaas.

4 réunions publiques sont encore prévues pendant la concertation, toutes en visio :

Francheville : ce mardi 18 janvier à 18h30

La Mulatière : jeudi 27 janvier à 18h30

Lyon 2ème : mercredi 2 février à 18h30

Lyon 7ème : lundi 7 février à 18h30

La décision doit être prise par le nouveau conseil d'administration du Sytral, installé dans la polémique début janvier (Lyon Cap' vous a largement relaté les derniers évènements ICI) en mai 2022. Un projet qui a clairement du plomb dans l'aile.

