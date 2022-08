Nouvel épisode de canicule à Lyon à partir de ce lundi 1er août

Le répit aura été de courte durée à Lyon et dans le Rhône sur le front de la canicule. Une nouvelle vague de chaleur devrait s’abattre sur la ville à partir de ce lundi 1er août, l’alerte canicule sera activée à midi.

Elle fait son retour à Lyon ce lundi 1er août. Après avoir laissé un peu moins d’une semaine de répit aux Lyonnais, la canicule va de nouveau assommer la ville de Lyon cette semaine. Les températures du week-end laissaient présager de l’arrivée d’une troisième vague de chaleur estivale, qui se confirme ce lundi.

Le mercure va monter jusqu’à 35°c entre Rhône et Saône aujourd’hui, aux environs de 17 heures, sous un ciel qui ne devrait pas se voiler de nuages avant la fin de journée. Avant cela, les températures seront comprises entre 24 et 31°c ce matin et à 13 heures il fera déjà 32°c. La soirée sera également chaude avec des températures qui oscilleront autour des 30°c, avant de finalement descendre progressivement jusqu’à 23°c, la minimale pour la nuit à venir, sur les coups de 4 heures du matin.

Une canicule qui va durer dans la région

Cet épisode de chaleur devrait se poursuivre tout au long de la semaine et augmenter au moins jusqu’à jeudi. Pour cette journée qui s’annonce comme la plus chaude de la semaine, le thermomètre devrait afficher 39 degrés selon les dernières prévisions de Météo France. À partir de vendredi, le mercure devrait commencer à redescendre légèrement sous l’effet d’averses, mais les températures resteront supérieures à 30 degrés.

Les #FortesChaleurs reviennent dès demain. Les températures grimpent d'abord dans le sud-est lundi avant de gagner vers le sud-ouest mardi et le nord mercredi, jour du #PicDeChaleur attendu à l'échelle nationale. Suivez la situation sur https://t.co/CSYEovTI83 pic.twitter.com/pA7aShl1sv — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 31, 2022

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, cinq autres départements sont en vigilance canicule ce lundi, dont deux en orange. Il s’agit de la Drôme et de l’Ardèche, la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère sont en jaune.

Les gestes à suivre pour se protéger

Pour se protéger de la chaleur il est recommandé de suivre quelques bonnes pratiques :

Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif ;

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en cas de canicule) ;

Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) ;

Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraîchie...) ;

Ne buvez pas d’alcool ;

Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et légumes) ;

Portez des vêtements légers amples et clairs et un chapeau en extérieur ;

Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles.

Par ailleurs, des registres sont ouverts dans les communes pour recenser les personnes âgées et handicapées isolées qui pourraient avoir besoin d'aide lors de cette période à risque. De même, "les maraudes et distributions d’eau organisées par la Croix Rouge seront renforcées auprès des personnes sans-abri, particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs en milieu urbain", précise la préfecture du Rhône.

