Rhône : positif au cannabis, il roulait à 160 km/h au lieu de 90km/h

Lors d’un contrôle routier, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont contrôlé un automobiliste qui circulait à 160 km/h au lieu de 90km/h sur la RD302 à Pusignan.

C’est un carton rouge pour cet automobiliste. Lors du week-end prolongé du 14 juillet, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont réalisé une opération de contrôle sur la RD302 à Pusignan. Résultat : un automobiliste a été contrôlé à 160 km/h au lieu de 90km/h. Ce dernier était également positif au cannabis et en présence de deux passagers en possession de produits stupéfiants.

Ces derniers ont été verbalisés par des amendes forfaitaires délictuelles tandis que le conducteur devra répondre de ses actes devant la justice, précise la gendarmerie du Rhône sur ses réseaux sociaux.

Parmi les autres infractions relevées, un automobiliste a également été contrôlé alors qu’il circulait à 134 km/h et ne possédait pas de permis de conduire. Sept conducteurs flashés entre 30 et 40 km/h au-dessus de la limite autorisée et deux conducteurs entre 40 et 50 km/h au-dessus. Au total, trois permis ont été immédiatement retenus et deux véhicules ont été placés en fourrière.