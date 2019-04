Gérard Collomb, le maire de Lyon, a annoncé ce mercredi matin qu’il allait proposer une subvention de 200 000 euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, lors du prochain conseil municipal de Lyon. La Métropole, elle aussi, participera à la contribution nationale.

Ce mercredi matin, Gérard Collomb a annoncé que la ville de Lyon allait participer financièrement à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, touchée par un violent incendie lundi soir. "Lors du prochain conseil municipal à Lyon, en mai, je proposerai une subvention de 200.000 euros pour Notre-Dame", a expliqué le maire de Lyon sur les ondes de RTL. Sur cette même radio, l’animateur Stéphane Bern a souligné qu’un milliard d’euro a déjà été promis pour rebâtir l’édifice.

Dans un communiqué, la Métropole de Lyon assure elle aussi sa participation à l’effort national : "David Kimelfeld annonce que la Métropole de Lyon participera à cet élan national, comme de nombreuses autres collectivités, au titre de la solidarité territoriale et de la sauvegarde du patrimoine" .

La région Auvergne-Rhône-Alpes s’est quant à elle engagée à débloquer deux millions d’euros pour la reconstruction de Notre-Dame : "Notre-Dame, c’est la France. Toutes les régions, tous les départements, toutes les mairies sont touchés, et nous devons tous nous mobiliser pour sa reconstruction. J’invite l’ensemble des collectivités territoriales de notre région et plus largement l’ensemble des collectivités de France, à se mobiliser dans le cadre de cette souscription nationale, pour permettre à cette part de France et à cette part de nous-mêmes de rayonner pleinement à nouveau", a déclaré Laurent Wauquiez, le président du conseil régional.

