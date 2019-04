Incendie à Notre-Dame de Paris : à Lyon, “tristesse” et “émotion”

Célébrités, anonymes, sportifs, hommes politiques, de nombreux Lyonnais ont affiché leur émotion ce lundi soir face aux images de l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Un incendie a pris ce lundi aux alentours de 18h50 dans les combles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis, le monument historique le plus visité au monde est la proie des flammes et les centaines de pompiers mobilisés peinent à maîtriser le feu. Dans la soirée, la flèche de la cathédrale s'est effondrée et l’incendie a pris dans l'une des deux tours.

Partout dans le monde l'émotion domine. À Lyon, habitants, élus, sportifs, homme de télé ou encore d'église ont fait part de leur tristesse et de leur émotion sur les réseaux sociaux. Interrogé sur Europe 1, Stéphane Bern a fait n’a pu masquer sa peine. “Les images que j'ai vues me bouleversent, me peinent, me révoltent. Je ne pensais pas voir un jour Notre-Dame de Paris en flammes (…) Peut-être que j'aurais dû lui dire que je l'aimais davantage C'est un symbole de la nation, c'est un symbole de notre patrimoine, qui est en train de partir en fumée. C'est absolument dramatique”, a-t-il déclaré.

Le diocèse de Lyon a appelé à une “Grande union de prière des Lyonnais avec les Parisiens devant le spectacle si douloureux de Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Notre Dame priez pour nous !”. Bernard Pivot a lui préféré en appeler aux cieux : “Marie, pourquoi n'intervenez-vous pas ? Pourquoi laissez-vous le feu dévorer votre plus belle maison de France ? Comme on aimerait que toutes nos larmes forment une pluie abondante, un orage de colère et de piété, qui, d'un coup, arrêterait l'incendie de Notre Dame ! Quand la flèche, en feu, de Notre Dame de Paris a basculé dans le vide, c'était comme si, ensemble, l'histoire, la foi et la beauté avaient renoncé devant la barbarie”.

Quand la flèche, en feu, de Notre Dame de Paris a basculé dans le vide, c'était comme si, ensemble, l'histoire, la foi et la beauté avaient renoncé devant la barbarie, — bernard pivot (@bernardpivot1) 15 avril 2019

Grande union de prière des lyonnais avec les parisiens devant le spectacle si douloureux de Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Notre Dame priez pour nous ! — Diocèse de Lyon (@diocesedelyon) 15 avril 2019

Quelle tristesse de voir ce monument de notre patrimoine en flammes ... 😢 #NotreDamedeParis 🇫🇷 pic.twitter.com/7ySOIa4wOj — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 15 avril 2019

Insoutenables images de notre patrimoine, de notre histoire, partant en fumée. Tout mon soutien aux @PompiersParis, aux parisiens et à leur maire @Anne_Hidalgo. #NotreDameDeParis pic.twitter.com/6s0GMbu01L — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) 15 avril 2019

Quelle tristesse de voir ce monument de notre patrimoine en flammes ... 😢 #NotreDamedeParis 🇫🇷 pic.twitter.com/7ySOIa4wOj — Eugénie Le Sommer (@ELS_9_FRANCE) 15 avril 2019

Ce soir, je suis de tout cœur avec les pompiers qui se battent pour sauver des flammes la cathédrale Notre-Dame, une si belle part de notre identité. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 15 avril 2019

Quelle désolation de voir Notre Dame de Paris en feu. C est une catastrophe pour le patrimoine de la France pic.twitter.com/XTfUnD8383 — Philippe Cochet (@PhilippeCochet) 15 avril 2019