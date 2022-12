Lyon s’apprête à vivre au rythme de la fête des Lumières et de ses près de 500 000 visiteurs par soir à partir du 8 décembre. De quoi faire fuir les Lyonnais les plus hardis. Il existe toutefois un petit secret pour profiter des illuminations avant la cohue…

Chaque année à l’approche du 8 décembre les mêmes phrases reviennent dans la bouche de nombreux Lyonnais : "trop de monde", "impraticable", "pour la Fête des Lumières je pars de Lyon". Pas forcément lassés de l’événement qui fait rayonner Lyon à l’international, les habitants le sont plutôt de la foule de touristes qui déferle sur la Presqu’île pendant quatre jours. Coincé au milieu de la place des Terreaux, dans les ruelles du Vieux-Lyon ou sur la place Saint-Jean il y en a effet de quoi devenir agoraphobe.

Répétition générale

Avant de vous cloîtrer chez vous si vous souhaitez éviter les quelque 500 000 visiteurs attendus chaque soir à partir du 8 décembre, on vous livre notre petit secret, de moins en moins bien gardé certes, pour profiter des illuminations sans la foule des grands soirs. Ce mercredi soir, à la veille du lancement officiel de la Fête des Lumières vient l’heure de la répétition générale pour la plupart des artistes.

Il est ainsi possible de se balader des rues de la Presqu’île au parc de la Tête d’Or pour admirer quelques œuvres si l’on tombe au bon moment. Rester suffisamment dans le même secteur peut aussi être une bonne option. L’autre possibilité, si vous avez de la chance, c’est de croiser le cortège de journalistes qui découvrira en avant-première la Fête des Lumières ce soir. Vous pourrez alors profiter du show dans son intégralité.

Notre deuxième conseil, plus classique, consiste à attendre le dernier jour de la Fête des Lumières. Considéré comme le jour des Lyonnais, le dimanche est souvent plus calme et il permet de mieux profiter des oeuvres.

Préparez votre parcours avec notre carte interactive de la Fête des Lumières :

Au total, 30 œuvres illuminerons la capitale des Gaules, elle seront observables :