Nord de Lyon : disparition inquiétante d'une sexagénaire à Villefranche-sur-Saône

Ce jeudi, une femme de 65 ans a quitté son domicile de Villefranche-sur-Saône. Depuis, elle n'a pas donné signe de vie. Une disparition inquiétante car la sexagénaire souffre de troubles psychologiques importants.

Disparition inquiétante depuis ce jeudi 26 août à Villefranche-sur-Saône. Vers 9 heures, l'époux d'une caladoise de 65 ans est parti faire des courses. A son retour, sa femme avait disparu à bord d'un Renault Captur beige au toit marron immatriculée EE-059-WN.

Elle aurait des tendances suicidaires

La famille s'est de suite inquiétée car la sexagénaire souffre de troubles psychologiques importants (dépression) et aurait des tendances suicidaires. De type européen, elle mesure 1,70 mètre, est mince. Elle a les cheveux blancs (coupe courte) et porte des lunettes de vue (yeux marron). Elle a une cicatrice à la jambe. Elle portait un pantacourt noir et un t-shirt ce jeudi, ainsi que des sandales. Les premières exploitations (téléphone et compte bancaire) n’ont rien donné.