"Ni califa, ni guetto" : Le PCF de Vénissieux appelle à l'unité après la polémique des quiches lorraines

Le PCF de Vénissieux appelle à l'unité après l'agression de la salariée d'une boulangerie ayant servi par erreur des quiches lorraines à des clients musulmans.

Vendredi 16 août à Vénissieux, à la suite d'une erreur, une quiche aux lardons a été vendue à deux clients de la boulangerie La Verr'in Dallery, en lieu et place d'une quiche au fromage. "Nous avons subi un déferlement de haine de la part des deux clients concernés par cette erreur [...] et surtout la peur de perdre la vie pour une quiche aux lardons", a indiqué Alexandre Dallery, gérant de la boulangerie et conseiller municipal d'opposition Les Républicains, qui a décidé de ne plus servir de porc dans sa boulangerie, cédée en juin 2024.

"Ni les intégristes ni les trafiquants n’y font la loi"

Dans un communiqué diffusé mardi 20 août, la section PCF de Vénissieux déplore qu'Alexandre Dallery ait décidé de faire de cette agression "une question politique", indiquant qu'il "aurait pu réagir autrement et notamment en portant plainte". Et d'ajouter : "M. Dallery avec sa décision et sa déclaration sur la vente de porc a permis à l’extrême-droite d’insulter les Vénissians et la ville. Au lieu de chercher à rassembler les Vénissians pour défendre le commerce, sa diversité et sa tranquillité, il joue la confusion en mélangeant tout avec la question des consommateurs hallal et non hallal."

Si le PCF reconnaît un "manque de diversité commerciale" à Vénissieux, il déplore "un mauvais coup porté aux habitants comme aux autres commerçants qui ont besoin au contraire d'accueillir tous les Vénissians tout en cadrant les excités identitaires, qu'ils soient fondamentalistes religieux ou d'extrême droite". Enfin, la section conclut : "Ni califat ni guetto, Vénissieux est une ville belle et rebelle, humaine et solidaire, accueillante pour tous et au service de tous, et ni les intégristes ni les trafiquants n’y font la loi. Les communistes appellent toutes les forces progressistes à se rassembler pour rejeter l’extrême droite et travailler à l’unité de tous les Vénissians."

Pour rappel, cette agression avait été largement relayée et instrumentalisée par l'extrême droite, De Marion Maréchal Le Pen à la députée RN du Rhône Tiffany Joncour qui affirmait dans un communiqué :"A Vénissieux, les islamistes font la loi."

