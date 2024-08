A Vénissieux, ce boulanger arrête de vendre du porc mais "refuse de se taire"

Après avoir été menacé par des clients musulmans qui se sont vus servir une quiche aux lardons par erreur, le gérant d'une boulangerie de Vénissieux s'exprime.

Vendredi 16 août, à la suite d'une erreur, une quiche aux lardons a été vendue à deux clients de la boulangerie Dellerypittie, en lieu et place d'une quiche au fromage. "Nous avons subi un déferlement de haine de la part des deux clients concernés par cette erreur [...] et surtout la peur de perdre la vie pour une quiche aux lardons", indique dans un communiqué Alexandre Dallery, gérant de la boulangerie et conseiller municipal d'opposition Les Républicains, qui a décidé de ne plus servir de porc dans sa boulangerie, cédée en juin 2024.

"Nous sommes très très sollicités pour vendre du hallal depuis des mois"

"Aujourd’hui mon équipe a peur de représailles et ma vendeuse est en arrêt de travail", ajoute-t-il dans son communiqué dans lequel il déplore par ailleurs des pressions politiques sur son commerce, dont les locaux historiques ont été préemptés par la mairie de Vénissieux. "Nous sommes très très sollicités pour vendre du hallal depuis des mois , ce que j’ai toujours refusé en revanche je propose des produits sans viande afin de satisfaire une clientèle musulmane, ce qui nous coute beaucoup plus cher en terme de prix de revient", ajoute-t-il.

Un fait auquel la députée Rassemblement national du Rhône, Tiffany Joncour, n'a pas manqué de réagir assurant : "A Vénissieux, les islamistes font la loi." La coordinatrice du RN dans le Rhône dénonce par ailleurs "le mutisme idéologique de la majorité municipale, connue pour sa proximité avec des mouvements islamistes".

