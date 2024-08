“Un parcours du combattant” : 7 heures de bus pour rejoindre Avignon à Lyon après les carambolages sur l'A7

En partance de Marseille, un FlixBus a fait étape à Avignon ce lundi 19 août pour rejoindre Lyon. La durée du trajet entre ces deux villes est estimée à 3H30 en bus. Hier, un important accident à hauteur de Valence a considérablement ralenti la circulation. Conséquence : 7 heures de trajet et des correspondances ratées. Une Lyonnaise témoigne.

Le voyage débute sans encombre. Le FlixBus (ligne 1730), en partance de Marseille, arrive à 11H50 à Avignon pour une arrivée prévue à 15h20 à Lyon Perrache. Mais deux accrochages entre plusieurs voitures provoquent de gros bouchons à la mi-journée. L'un dans le sens de la descente à la hauteur d'Étoile-sur-Rhône au sud de Valence, l'autre dans le sens de la remontée à la hauteur de la Coucourde au nord de Montélimar.

“Nous étions arrivés à Montélimar lorsque le chauffeur a annoncé prendre la nationale en raison d’accidents sur l’A7”, raconte Elise. “Pendant plus d’une heure, le paysage est resté statique”, ajoute-t-elle.

Les heures passent et les tensions commencent à éclater dans le bus. “Le chauffeur faisait au mieux pour satisfaire les passagers mais beaucoup en avait marre. C’était le parcours du combattant”, évoque la Lyonnaise. Après un premier arrêt à 17 heures, le bus reprend la route vers Lyon. Les bouchons s’accumulent, et les correspondances vers d’autres villes ratées. “Un passager a soufflé qu’il ne prendrait plus jamais le bus”, se souvient Elise, tandis que d’autres ont préféré annuler leur trajet en car pour privilégier le train. L’autocar arrive finalement à Lyon Perrache aux alentours de 19 heures.

Pas de remboursement prévu

Contactée par Lyon Capitale, la société Flixbus rembourse les passagers seulement lorsque le bus part avec deux heures de retard. Ce qui n'est pas le cas pour ce trajet dont le retard a été causé par des accidents de la route. En revanche, il est conseillé aux voyageurs de contacter le service clients pour percevoir des bons d'achats.

Lire aussi : À Lyon, entre le bus et le train "le choix est vite vu" pour les vacances

"L'union fait la force"

Certains passagers mécontents des services de Flixbus ont créé une page Facebook “Action Collective Contre Flixbus”, qui réunit plus de 800 membres. Ils témoignent de leurs galères en bus et appellent à des remboursements. "Aujourd'hui Flixbus vend de manière totalement consciente et organisée des billets dont il n'assure pas la liaison. Et ce, dans l'unique but de renflouer ses caisses ! Volant ainsi le consommateur. Flixbus annule tous ses trajets et ne rembourse JAMAIS. De nombreux clients attendent leur remboursement depuis mars. Unissons nous pour obtenir remboursement. L'UNION FAIT LA FORCE.", écrivent-ils.

La tendance reste pourtant "positive" avec une "croissance qui se confirme cet été", selon Charles Billiard, porte-parole de FlixBus.