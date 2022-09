Muse annonce sa venue au Groupama Stadium

Le groupe de musique Muse a annoncé ce lundi 12 septembre sa venue au Groupama Stadium le 15 juin 2023 à l'occasion du "Will of The People Tour".

C’est sur son compte Instagram que Muse a annoncé officiellement les dates de sa tournée européenne. Une annonce qui n’a pas échappée aux fans du groupe. Quatre concerts en France sont prévus l'été prochain, dont un à Lyon.

Après le retour d’Indochine et des Rolling Stones qui ont rassemblé des milliers de spectateurs cet été, le Groupama Stadium accueillera Muse le 15 juin 2023, à Décines. Le groupe Royal Blood initiera le show pour une première partie hard rock.

L’ouverture de la billetterie est prévue pour le 22 septembre prochain à 10 heures. Cependant, une prévente aura lieu le 20 septembre pour tous ceux qui ont précommandé le nouvel album de Muse Will of the People avant le 26 août via la boutique officielle du groupe.