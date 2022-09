SYTRAL Mobilités a mis en place une nouvelle expérimentation dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans les stations de métro.

Dans une volonté de rendre la ville davantage durable et responsable, SYTRAL Mobilités a installé une station de mesure dans la bouche de métro Saxe-Gambetta de la ligne B. "Ce dispositif devrait permettre une réduction de la pollution aux particules fines de l’ordre de 30%", énonce Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.

Cette station de mesure est constituée de ventilateurs soufflant l’air sur des filtres. Cela permet de retenir les particules fines. D’autre part, des capteurs ont été déployés afin de pouvoir mesurer les résultats. Le dispositif sera opérationnel dès le 15 septembre, pendant 4 mois.

"Une baisse des taux d‘émissions comprise entre 20% et 50%"

Depuis quelques temps, des rames automatiques nouvelle génération ont été mises en service sur la ligne B. Celles-ci sont dotées d’un système de freinage électrodynamique qui permet de réduire l’utilisation du freinage mécanique et donc l’émission de particules fines. "Les premières mesures depuis la mise en service le 25 juin dernier, ont permis de constater une baisse des taux d‘émissions comprise entre 20% et 50%", affirme Bruno Bernard. Depuis novembre 2020, il est possible de consulter en temps réel les données de la qualité de l’air dans les stations de métro sur les sites TCL et Atmo.

Avec Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, SYTRAL Mobilités souhaite mettre en place un plan de surveillance. "Nous poursuivons par ailleurs le partenariat engagé avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, afin d’approfondir et d’élargir le dispositif de surveillance de la qualité de l’air dans le métro", ajoute le président de la Métropole de Lyon.