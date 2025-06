La 20e édition du Lyon BD Festival se déroulera ce week-end à Lyon

La 20e édition du Lyon BD Festival se tiendra du 13 au 15 juin à l'Hôtel de Ville de Lyon.

Les 13, 14 et 15 juin, le Lyon BD Festival investira les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon pour sa 20e édition dédiée à la bande dessinée étrangère. "Nous renouons cette année avec nos amis du festival de Québec, tout en poursuivant notre collaboration amicale avec la biennale de Curitiba, au Brésil. Nous proposons cette année de rencontrer également des auteurs libanais, de Beyrouth et d’ailleurs", indiquent les organisateurs du festival.

Comme d'habitude et à l'exception de quelques ateliers et animations, l'ensemble des évènements proposés sont gratuits. Plusieurs expositions seront par exemple proposées, notamment deux à l'Hôtel de Ville les 14 et 15 juin. Des tables rondes se tiendront également samedi après-midi à l'Opéra underground et à la Fnac Bellecour. Vendredi 13 juin, au soir de l’inauguration cette édition, un jury d’expert réuni pour récompenser la bande dessinée la plus marquante de l’année remettra le prix du festival.

Pour célébrer ses 20 ans, le festival organise une grande tombola avec 50 lots mis en jeux, notamment des tablettes graphiques, des BD dédicacées ou encore des affiches sérigraphiées. L'ensemble du programme est à retrouver sur le site du Lyon BD Festival.