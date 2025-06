Katia & Marielle Labèque : deux sœurs, quatre mains à l’Opéra de Lyon

Pour clore sa saison de “concerts”, l’Opéra de Lyon, avec Piano à Lyon, nous gâte avec ce récital à quatre mains des sœurs Labèque.

Un concert plus “classique” que parfois, au cours duquel le duo de pianistes composé de Katia et Marielle – souvent à l’initiative de programmes sortant des sentiers battus ou crossover – revient aux fondamentaux et notamment à quelques petits bijoux composés expressément pour piano à quatre mains comme Ma Mère l’Oye de Maurice Ravel, la Fantaisie op. 103, D. 940 de Franz Schubert ou Six Épigraphes antiques de Claude Debussy.

Leonard Bernstein sera également au programme à travers l’arrangement pour deux pianos d’Irwin Kostal de Songs from West Side Story, histoire d’achever le tout sur une note festive.

Récital Katia & Marielle Labèque – Mardi 17 juin à 20 h à l’opéra de Lyon – www.opera-lyon.com