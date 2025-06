À Lyon, le musée des Confluences célèbre ses dix ans ces 14 et 15 juin

Le musée des Confluences à Lyon célèbre ses dix ans ce week-end.

Après six mois d'évènements spéciaux, le musée des Confluences va définitivement souffler ses dix bougies ces samedi et dimanche 14 et 15 juin à Lyon. Ce dernier évènement prendra la forme d'une grande fête dans l'enceinte du musée et à l'extérieur, le tout, entièrement gratuit.

Pendant deux jours, les visiteurs pourront ainsi découvrir le parcours permanent ainsi que les expositions temporaires dont la dernière de Laurent Ballesta baptisée "Le Mystère des anneaux". Elles seront ouvertes de 10 h 30 à 18 h 30.

6 minutes chrono : "Faire en sorte que le public jeune vienne encore plus au musée" assure Cédric Lesec, directeur des relations extérieures et de la diffusion du Musée des Confluences, à l’occasion des 10 ans du musée.

Un nouvel espace dédié aux enfants de 2 à 6 ans sera aussi ouvert en avant-première, gratuit pour l'occasion. Enfin, trois manèges musicaux dédiés aux plus petits seront de la partie.

Lire aussi : Plus de 700 000 personnes ont visités le musée des Confluences en 2024

À l'extérieur du musée, une grande scène sera installée avec des concerts programmés et des foodtrucks, ainsi qu'un espace sport et musique. Enfin, une baleine géante s'envolera samedi soir à l'occasion d'un spectacle de la compagnie Aérosculpture.

Lire aussi :

Confluences : la revanche d’un musée longtemps maudit

Comprendre le scandale du musée des Confluences en 3 minutes

Musée des Confluences : après le dérapage du chantier, l'explosion des coûts de fonctionnement ?