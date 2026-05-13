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Avalanche PGHM secours en montagne
L’Isère et la Haute-Savoie en vigilance. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par La Rédaction

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune avalanches ce mercredi 13 mai 2026.

    La semaine se poursuit comme elle a débuté pour deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'Isère et la Haute-Savoie ont en effet de nouveau été placés en vigilance jaune avalanches ce mercredi 13 mai 2026.

    Une vigilance qui sera valable sur l'ensemble de la journée mais qui ne concerne pas la Savoie. Ces deux départements sont d'ailleurs les seuls de la région à être concerné par une vigilance météo ce mercredi.

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