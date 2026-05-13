Un mercredi frais alternant entre nuages et éclaircies à Lyon

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Ce mercredi 13 mai 2026, le temps s'annonce changeant à Lyon, avec le soleil qui alternera avec les nuages tout au long de la journée.

C'est une journée plutôt agréable qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi 13 mai 2026. Pour ce troisième jour de la semaine le soleil alternera tout au long de la journée avec des nuages débordant du nord-ouest. Le temps devrait rester sec et frais avant un risque d'averses la nuit suivante.

Côté températures, il fait que 8 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 18 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement justes pour la saison sous un vent de nord-ouest très léger.