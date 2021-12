Boutiques et commerces : quoi de neuf à Lyon ?

Livres, fleurs, fripes, spécialités vietnamiennes ou italiennes… voici une sélection des nouveaux commerces lyonnaise à découvrir !

Bouquets made in Lyon

Déjà installée depuis quelques années cours Charlemagne, l’artisan fleuriste Clara lance son site internet de livraison de fleurs à domicile dans Lyon et sa proche agglomération. Aidée dans son développement par sa cousine Lise, elle propose plusieurs bouquets de fleurs fraîches ou séchées, déclinées selon différents thèmes qui varient au gré des saisons. À accompagner, ou non, d’une bonne bouteille de vin ou de champagne. Car une des particularités de Jardin Mademoiselle, c’est de proposer à ceux qui le souhaitent une subtile association fleurs et vins fins. Les bouquets sont magnifiques, ils tiennent une bonne dizaine de jours… Petit plus astucieux : exit le plastique, les fleurs sont emballées dans un tissu “toile à patron” réutilisable. Un bel hommage à la grand-mère couturière des deux cousines.

Jardin Mademoiselle – 42, cours Charlemagne, Lyon 2e – www.jardinmademoiselle.com

Cuisine de famille

Bô & Me (papa et maman en vietnamien), c’est avant tout une histoire de famille : celle de Roselyne, dont les parents vietnamiens lui ont appris la cuisine de leur pays, qui a créé avec son mari une épicerie fine doublée d’un service de restauration à emporter. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour concocter de bons petits plats aux saveurs asiatiques et même du monde entier, en vous inspirant de précieuses fiches recettes que Roselyne laisse à disposition. En cas de petite faim, n’hésitez pas à commander un délicieux banh mi (sandwich franco-vietnamien), des nouilles ou du riz sauté au poulet, au porc et en version végane, ou encore des rouleaux de printemps, le tout cuisiné maison bien sûr.

Bô & Me – 4, cours Vitton, Lyon 6e

Seconde main pour tous les styles

Quand une friperie associative – Ciguë Vintage – s’associe à deux marques lyonnaises – Clothe2Me et Good Mates – cela donne une boutique partagée, mais aussi engagée contre la fast fashion et ses effets délétères sur la planète. Sur place, vous trouverez vêtements, chaussures et accessoires des années 70 à 2000, des pièces de seconde main contemporaines et des vêtements de récup customisés en mode streetwear. L’occasion de se faire un look stylé à prix doux, tout en préservant l’environnement. Ne tardez pas, la boutique fermera ses portes fin mars.

Planète Seconde Main– 10, cours Aristide-Briand, Caluire-et-Cuire

Bon appétit !

Une nouvelle pizzéria vient de prendre ses quartiers à deux pas de la place Carnot. Ici, pas de chichi, on vous sert des pizzas et des focaccias. Les prix sont doux, la déco vintage et chaleureuse, et le service aux petits soins. Préparées sous vos yeux, les pizzas sont aussi belles que bonnes, avec une pâte craquante à souhait, et des ingrédients qui sortent de l’ordinaire : provola, guanciale, salsiccia, spianata piccante… Mais pas de panique, si vous le souhaitez on vous explique tout par le menu. Il y a peu de place, donc si vous ne faites pas partie des happy few qui ont pu réserver, vous pouvez toujours prendre à emporter.

Vico Pizzzza – 72, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Des livres pour tous

Adrienne, c’est le nom de la nouvelle librairie généraliste du quartier Charité. Sur place, vous trouverez pas moins de 7 500 références, de la littérature française et étrangère aux polars, en passant par la BD ou encore la science-fiction, avec une attention toute particulière portée aux ouvrages féministes et jeunesse. Si la star des lieux, c’est bien évidemment le livre, la librairie se veut véritable lieu de vie dans lequel on échange, on demande des conseils, on s’attarde, on profite des animations et rencontres organisées… À l’étage, l’espace salon de thé vous tend les bras, avec de petites gourmandises en provenance de fournisseurs locaux, et bien souvent du quartier. Convivial à souhait !

Librairie Adrienne – 70, rue de la Charité, Lyon 2e