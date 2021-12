Artisanat, déco, produits du terroir : quoi de neuf à Lyon ?

Artisanat, déco, produits du terroir, spécialités italiennes… voici une sélection des nouvelles boutiques lyonnaises

• Concept store écoresponsable

Les Gasteliers, Ma Ferme en Ville, les cafés Gonéo, la chocolaterie Valrhona, La Fabrique Givrée… En tout, ce sont dix artisans de la région lyonnaise qui se sont rassemblés pour ouvrir, à deux pas de l’église Saint-Nizier, un concept store dédié à l’alimentation saine et durable. 300 m2 de décoration chaleureuse, ouverts 7 jours sur 7, dans lesquels on peut faire ses courses, prendre un café, bruncher, acheter des fleurs, faire une pause déjeuner… Qu’ils soient à consommer sur place ou à emporter, tous les produits proposés sont naturels, locaux et de saison.

Natur’Hall – 31, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

• Pizza hors pair

Petit frère du bar à vin Yard, installé sur le plateau de la Croix-Rousse, le Little Yard vient d’ouvrir ses portes, montée de la Grande-Côte. Les ingrédients de cette chouette pizzéria : un pizzaïolo hors pair, des petits fournisseurs triés sur le volet, du vin nature en provenance de France et d’Europe… Après deux mois et demi d’expérimentation, une succulente pâte à pizza a vu le jour, craquante à souhait, ultra digeste… Vous pouvez enfin venir la goûter et choisir parmi les dix recettes proposées – le premier prix démarre à 6,50 euros –, les planches de charcuterie, fromages et antipasti, sans oublier les desserts italiens ou un cookie cuit dans le four ! Cerise sur le gâteau : tout est fait maison. Mais ça, vous vous en doutiez !

Little Yard – 92, montée de la Grande-Côte, Lyon 1er

• Canapés uniques

En même temps que le lancement de son site internet, Maison Cot ouvre sa première boutique lyonnaise en Presqu’île. Sur place, vous trouverez un choix de beaux canapés confortables et de qualité, tous convertibles, dessinés en France et fabriqués dans le nord de l’Italie. Conçus selon deux principes phares, l’esthétique et le gain de place, ils sont réalisables sur mesure. Dimension, couleur, tissu, forme… Chacun peut laisser libre cours à ses envies et composer ainsi le canapé-lit de ses rêves. On apprécie tout particulièrement les revêtements certifiés écoresponsables et les matelas haut de gamme.

Maison Cot – 60, rue Auguste-Comte, Lyon 2e - www.maisoncot.fr

• Cadeaux insolites

Pour faire votre shopping de Noël tout en sortant des sentiers battus, direction le pop-up store de six créateurs lyonnais qui posent leurs valises pour quinze jours en Presqu’île. Sur place, tout en ayant l’impression de visiter une belle exposition, vous trouverez une multitude d’idées de cadeaux originaux, fruits de l’inventivité et du travail des artisans. Le choix ne sera pas facile, entre les bijoux dorés à l’or fin d’Eskhina, les illustrations colorées d’Orane Sigal, les belles estampes hors du commun de Fany Perret ou encore les céramiques d’Obstinnée…

Pop’Art Store – 23, rue du Port-du-Temple, Lyon 2e – Du 7 au 19 décembre

• Pour nous les hommes

Cave à bières et barber shop, the Corner est tout ça à la fois. En effet, ici on peut se faire couper les cheveux, raser ou tailler la barbe de près par la barbière Loreleï, ou acheter une bonne mousse. Plus de 90 bières différentes sont en effet proposées, mais pas de celles qu’on trouve en supermarché. Des bières artisanales de gammes françaises, au plus près des tendances, pour certaines en provenance directe du brasseur. Petit plus : la sélection change tous les mois. À venir, des soirées dégustation en présence de brasseurs, autour d’accords bières et mets.

The Corner Bières et Barbes – 6, rue de la Charité, Lyon 2e

• Le bon goût isérois

Prêt pour un voyage gustatif qui vous entraînera des contreforts du Grésivaudan aux terres du Royan, en passant par les plaines de la Bièvre ? Producteurs de bière, de vin, de miel, de confiture, de noix... ou même de Goji (cultivé en Isère) se retrouvent sur la route des Alpes et leurs pistes de skis dans la nouvelle boutique Is Here Original qui ouvre au sein du mall The Village à Villefontaine (38).

Elle propose les produits issus de l’agriculture et du savoir-faire isérois sous la marque Is Here, associant le Département de l’Isère, la communauté d’agglomération des Portes de l’Isère et la chambre du commerce et d’industrie du Nord-Isère

Is Here Original. Boutique N° 77 Parc du convent, 38090 Villefontaine