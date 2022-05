Quoi de neuf à Lyon ? Schmok, un bistrot comme on l’aime

Chez Schmok, la star des lieux, c’est le roll. Un délicieux pain brioché dont la recette a été élaborée avec soin et dont la fabrication est confiée aux frères Barioz.

Originale et qualitative, la garniture est à la hauteur : pastrami de bœuf Black Angus, homard bleu d’Europe, shiitakés et pleurotes, boulettes de bœuf de la grand-mère d’Adrien…

Quant aux sauces et accompagnements, ils vont en faire saliver plus d’un : mayo au dashi de bonite, pickles de choux maison, sauce moutarde et miel au sirop d’érable, fior di latte du Gargano… La carte évoluera régulièrement, et des chefs lyonnais seront invités pour y mettre leur grain de sel.

Du 100 % fait maison, des recettes à mi-chemin entre traditions ashkénazes et cuisine de rue new-yorkaise, des boissons éthiques… On y court, sans oublier de réserver, l’endroit est déjà très prisé.

Schmok – 3, rue Laurencin, Lyon 2e