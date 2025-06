Mions : la Métropole lance un nouveau projet de création de 132 logements

La Métropole de Lyon a approuvé la réalisation d'un projet urbain partenarial sur la commune de Mions avec 132 nouveaux logements et de nouveaux commerces à la clé.

Bientôt des nouveaux logements à venir à Mions (Rhône). En partenariat avec les sociétés Promoval et Edelis, la Métropole de Lyon prévoit de réaliser un projet urbain dans le sud-ouest de cette commune de la Métropole de Lyon, sur le secteur "Aux Pierres". Cet ensemble immobilier s'étendra sur plus de 13.000 m2 de surface de plancher et comprendra 132 logements, collectifs, intermédiaires et individuels. Des commerces et des services seront également construits.

Pour accompagner l'ensemble de ces bâtiments, la Métropole de Lyon prévoit la réalisation d'espaces publics sur près d'un hectare, afin d'offrir des espaces végétalisés et perméables pour le reste du quartier. Cet espace public comprendra deux placettes, des trottoirs élargis et un corridor paysager, qui accueillera un sentier partagé pour les piétons et les cyclistes.

Entre les études, les travaux et le foncier, le projet s'élève au total à 2,5 millions d'euros.

Un objectif de production de logements sociaux

"La Métropole de Lyon accompagne, partout sur son territoire, des projets de logements diversifiés répondant aux besoins des grands lyonnais, en veillant à l’insertion des projets et à une mixité de formes bâties”, indique Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme et du cadre de vie.