Un Lyonnais porté disparu dans le massif des Bauges : un appel à témoins lancé

Un Lyonnais de 43 ans est porté disparu depuis trois jours en Savoie. Un appel à témoins a été lancé.

La gendarmerie de Savoie a lancé ce jeudi un appel à témoins suite à la disparition d'une Lyonnais de 43 ans. Vincent Prat est porté disparu depuis trois jours en Savoie.

Père de famille, il était parti en randonnée dans le massif des Bauges lors du lundi de Pentecôte. Il est parti de Mery à 9 h et a été vu sur les caméras du Chalet du Sire le même jour à 15 h 45 indique la gendarmerie.

Il mesure 1,90 m, est de corpulence athlétique et a des cheveux blonds. Il était vêtu de chaussettes noires montantes, d'un short noir, d'un tee-shirt blanc et d'une casquette blanche et rouge.

Si vous disposez d'informations contactez le 17.