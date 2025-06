Canicule, orages : à quoi s'attendre pour les jours à venir à Lyon ?

Les températures s'annoncent de plus en plus chaudes à Lyon, avec un pic attendu à 36°C ce samedi.

Des températures dignes d'une canicule. Alors que le thermomètre a frôlé les 33°C ce jeudi 12 juin, les températures ne devraient pas baisser dans les jours (et les nuits à venir). Pour la journée de demain, les températures seront comprises entre 20°C le matin et 24°C l'après-midi. Mais c'est la journée de samedi qui s'annonce la plus chaude de la semaine, avec des températures pouvant grimper jusqu'à 36°C.

Peut-on déjà parler de canicule ? "Pour parler de canicule, il faut au moins trois jours consécutifs à 34°C l'après-midi et 20°C la nuit", nous indique Guillaume Séchet, météorologiste et prévisionniste à Météo-Lyon.net. Si l'expert affirme que les températures à Lyon sont "à la limite" d'une vraie canicule, il estime que cette période, relativement éphémère, relève plutôt du coup de chaleur.

Trois nuits pénibles à venir

Selon l'expert, les nuits de jeudi, vendredi et samedi vont toutefois se révéler pénibles à Lyon, avec des températures qui ne descendront pas en dessous des 19-20°C.

Une situation qui va durer jusqu'à dimanche, où des orages sont attendus. "Jusqu'à samedi, Lyon se situe dans la zone de masse d'air chaud du Sahara, ce qui explique les très fortes chaleurs, explique Guillaume Séchet. Mais à partir de dimanche, une masse d'air océanique va entrer en conflit avec cette masse d'air chaud." Résultat : des orages pouvant être violents et une chute de 8 à 10 degrés sur le thermomètre.

Quelle météo pour le reste de la semaine ?

Néanmoins, cette baisse des températures ne sera pas de longue durée. "Lundi sera la journée la moins chaude avec une température de 25°C, mais très vite le soleil et les températures estivales vont faire leur grand retour pour une durée indéterminée", ajoute-t-il.

Les chaleurs ne seront cependant pas aussi excessives que celles des trois jours à venir et les nuits ne seront pas aussi chaudes.