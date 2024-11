Manuel Bompard aux côtés de Gabriel Amard dans la 6e circonscription du Rhône le mercredi 3 juillet. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après l'expulsion de 150 mineurs isolés à Villeurbanne, dans la soirée du mardi 5 novembre, le député LFI Gabriel Amard conteste cette expulsion.

Dans la soirée du mardi 5 novembre, 150 jeunes migrants du square Béguin (7e arrondissement de Lyon) se sont réfugiés dans le gymnase du quartier de Cusset, à Villeurbanne, avant d'être rapidement délogés. Deux heures après avoir fait irruption dans l'enceinte, ils ont en effet été expulsés à la suite d'une demande du maire socialiste de la Ville, Cédric Van Syvendael.

Dans un communiqué publié mercredi matin, le collectif Soutiens/migrants Croix-Rousse a estimé cette expulsion "indigne". Plus surprenant, cette décision a également été dénoncée par une partie de la gauche, mercredi 6 novembre, dans un communiqué commun du député de la 6e circonscription du Rhône, Gabriel Amard, de l'adjoint villeurbannais Mathieu Garabedian , et de l'adjointe au maire de Vénissieux, Monia Benaissa. Les élus insoumis indiquent ne pas accepter que le maire de Villeurbanne (PS) ait "fait intervenir la force publique pour que ces jeunes quittent le gymnase immédiatement et sans solution de relogement".

Répondre aux "besoins réels" de la Métropole

Dans la suite de leur communiqué, les élus interpellent "tous les échelons du pouvoir public" et réclament "la création immédiate de places d'hébergement par la préfecture répondant aux besoins réels de notre bassin de vie", "le retour d'une politique ambitieuse de création de logements sociaux" et "la régularisation des travailleurs sans papier en France".

Ils appellent également les maire de Villeurbanne et de Lyon, Grégory Doucet (EELV), ainsi que le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard (EELV), à "porter une politique volontariste concernant les personnes sans domicile, mineures et majeures".

