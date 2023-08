Michael Storer gagne la dernière étape et remporte le Tour de l’Ain 

Le cycliste de l’équipe française de la Groupama FDJ remporte son deuxième Tour de l’Ain après celui de 2021.

Visiblement le Tour de l’Ain réussi bien à Michael Storer. L’Australien remporte l’édition 2023 après avoir gagné en 2021 et succède au français de la Cofidis Guillaume Martin. Pour l’étape reine de ce tour entre Oyonnax et Lelex Mont jura avec le col de Menthières de 9,1 km, le cycliste de l’équipe de la Groupama FDJ a su partir au bon moment pour filer vers la victoire.

LE COUP DOUBLE 🏆 + 🏆



Michael Storer remporte la dernière étape du Tour de l'Ain à Lelex Mont-Jura et s'adjuge le classement général ! 🔥 pic.twitter.com/r9BN0v9drF — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) August 2, 2023

Tombé la veille après la ligne d’arrivée sur la deuxième étape où il obtient la seconde place, Michael Storer a su se remobiliser pour faire coup double le lendemain. Le cycliste de 26 ans remporte la dernière étape de 137 km et glane ainsi son deuxième Tour de l’Ain. Il est le deuxième coureur à remporter cette course après le tout juste retraité Thibaut Pinot (2017,2019). Côté français, Kenny Elissonde prend la deuxième place de l’étape et aussi de cette édition. Nicolas Prodhomme termine sur la troisième marche du podium pour la 35e édition de ce Tour de l'Ain.

Lire aussi : Place à la montagne pour la dernière étape du Tour de l’Ain