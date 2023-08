La Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 4 millions d'euros pour l'enseignement supérieur

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a débloqué plus de quatre millions d'euros pour financer des projets dans 107 établissements d'enseignement supérieur.

Dans le cadre d'un appel à projets baptisé "Agir pour la réussite étudiante", la Région Auvergne-Rhône-Alpes a débloqué 4,32 millions d'euros pour permettre la mise en œuvre de 107 projets dans des établissements d'enseignement supérieur de la région.

L'incubateur de l'université Lyon 2 reçoit ainsi 30 000 € pour "favoriser l’esprit d’entreprendre des étudiants en sciences humaines et sociales". Le dispositif AppaRéo de l'université Lyon 3 reçoit 50 000 € dans le cadre d'actions en matière d'orientation et réorientation des étudiants.

Le campus ingénieurs et architectes de Vaulx-en-Velin bénéficie d'un soutien de 35 000 € dédié à sa "sécurisation". "La Région agit en faveur de l’excellence de son écosystème d’enseignement supérieur, l’un des plus performants en France et en Europe", se félicite Catherine Staron, vice-présidente déléguée à l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation.