Métropole de Lyon : Gilles Gascon ne participera pas à la primaire des Républicains pour les élections de 2026 

Le président du groupe d’opposition à la Métropole de Lyon, Gilles Gascon, annonce qu’il ne participera pas à la primaire des Républicains pour les élections métropolitaines de 2026.

"Sans surprise, je ne participerai pas à la primaire organisée par Les Républicains. Pourquoi ? Tout simplement parce que les explications qui m’ont été données par les instances internes, ont été très claires sur l’objectif : elle a vocation à désigner un "animateur" de campagne." Après plusieurs jours de suspens, Gilles Gascon, président récemment élu du groupe d’opposition La Métro Positive à la Métropole de Lyon, annonce dans un communiqué ce dimanche qu’il ne participera pas à la primaire de son parti en vue des élections métropolitaines de 2026.

Lire aussi : Métropole de Lyon : Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, nouveau président du groupe LR

"L’urgence est de s’unir pour battre l’exécutif écologiste actuel"

Également maire de Saint-Priest, Gilles Gascon assure toutefois qu’il faudra bien compter sur lui pour rassembler des voix. "Depuis que mes collègues élus m’ont confié la présidence de notre groupe de la droite et du centre à la métropole, je me suis attaché à fédérer et rassembler les autres groupes d’opposition, afin de rendre possible la construction d’un projet ambitieux et sérieux pour 2026." Et d’ajouter : "L’urgence n’est pas de se perdre dans des querelles internes de partis, mais de s’unir pour battre l’exécutif écologiste actuel." Pour rappel, le 16 janvier les groupes d'opposition La Métro Positive, Inventer la Métropole de demain et Synergies Élus et Citoyens ont annoncé se rassembler autour d'un projet commun.

L’édile de l’Est lyonnais espère donc "tracer un chemin différent, celui du rassemblement et du pragmatisme." "Je veux aujourd’hui contribuer à porter cette vision au niveau de la Métropole de Lyon. Car les défis sont immenses : mieux organiser nos mobilités pour répondre aux besoins des habitants ; garantir la sécurité partout, tout le temps ; accélérer une transition écologique réaliste qui ne pénalise pas les familles ou les entrepreneurs ; et préserver l’attractivité économique de notre territoire, moteur d’emplois et de réussites", précise-t-il encore.

Et de conclure : "Ensemble, construisons une Métropole de Lyon à la hauteur de nos ambitions et des attentes des habitants. Cessons d’opposer les uns aux autres et mettons-nous au travail. À condition de le faire dans le même sens. Je suis convaincu que cela est possible. C’est ce que nous demandent les Grands Lyonnais."

Lire aussi :