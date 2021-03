Métropole de Lyon : une réunion publique en visioconférence sur l'Arena de l'OL ce mardi

La Métropole de Lyon organise ce mardi 2 mars à 17h15 une réunion publique en visioconférence, ouverte à tous, sur le projet de l'Arena de l'OL, à Décines. L’OL a comme projet la construction et la réalisation, pour fin 2023, d’une Arena de 16 000 places pour accueillir, à côté du Parc OL, à Décines, entre 80 et 120 évènements par an (concerts, séminaires, matchs de basket, évènement e-sport).

Xavier Pierrot, directeur général adjoint de l’OL, en charge du projet de l’Arena, a longuement détaillé le projet de l’OL pour LyonCapitale.fr début janvier (un long entretien à retrouver ici).

La réunion publique ouverte à tous

Cette réunion publique en visioconférence, ce mardi 2 mars à 17h15, est ouverte à tous. Seront notamment présents Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme et du cadre de vie, Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la participation et des initiatives citoyennes et Jean-Michel Aulas, le président de l'OL.

Pour suivre la réunion publique, rendez-vous ici.

