Lyon : une partie du quai Sarrail fermée jusqu'à mardi 18 avril

Des opérations de désamiantage ont lieu actuellement entre les ponts Lafayette et Morand. Le quai Sarrail sera donc fermé à la circulation jusqu'au 18 avril.

Entre le 10 et le 24 avril, une opération de désamiantage a lieu entre les ponts Lafayette et Morand dans le cadre des travaux futurs de la "Voie Lyonnaise 1." Les cyclistes empruntant la voie seront donc déviés. Entre le 10 et le 18 avril, ce sont les véhicules motorisés qui ne pourront pas circuler. La route est fermée entre la rue Bugeaudet le Cours Lafayette.

Déviations de la circulation

Le sens de circulation sur la contre-allée du quai Sarrail entre rue Vauban et le Cours Lafayette sera inversé. Aussi, la contre-allée entre rue Bugeaud et le Cours Lafayette ainsi que la rue Vauban entre rue Molière et le quai Sarrail seront interdites à la circulation sauf pour les riverains. Des déviations seront mises en place pour les véhicules pendant la durée des travaux.

@ Métropole de Lyon

Pour les cyclistes, la piste entre le parking Morand et la rue Bugeaud sera fermée du 17 au 21 avril. La circulation sera déportée sur le quai piéton et le quai bas pendant la durée des travaux.