Métropole de Lyon : retour à une gestion publique de l'eau

C'est un vieux dossier qui revient sur le devant de la scène pour le prochain conseil de la Métropole de Lyon.

Ce lundi 13 décembre, la Métropole de Lyon se réunit pour son dernier conseil de l’année. Parmi les points à l’ordre du jour, la création d’une régie publique de l’eau. Cette décision poursuit le travail engagé par la majorité, qui a fait voté il y a un an la fin du contrat de délégation de service public à Eau du Grand Lyon (structure de Véolia). "Cela signifie que la distribution et la gestion de l’eau ne seront plus confiées à une entreprise privée. L'objectif est de mieux maîtriser la ressource en eau, préserver sa qualité, garantir sa disponibilité pour tous", indique la Métropole pour expliquer ce point. Il s'agira d'établir la politique métropolitaine sur cette question sur la période 2021-2035.

Une décision saluée

Dans un communiqué, l’association Eau Bien Commun se "réjouit" de ce vote à venir. "Eau Bien Commun Lyon Métropole se mobilise depuis des années pour le retour en régie publique de la production et de la distribution de l’eau potable". Celle-ci estime que ce choix permet de "protéger" l’eau ainsi que d’en "assurer la disponibilité et la qualité à toute la population". L’association espère que ce vote permettra aussi d'aller plus loin dans la politique lyonnaise dans la gestion de l'eau : "l'eau a une fonction sociale fondamentale. Il faudra se prononcer pour la mise en place d’une tarification sociale et environnementale. Les premiers mètre cubes gratuits pour tous peuvent être un premier pas". Affaire à suivre demain, en ligne sur le site de la Métropole.