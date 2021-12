Danse et acrobatie à Pôle en Scènes à Bron : une performance intense défiant la gravité

Mêlant danse et acrobatie, les Australiens de Casus Circus et la compagnie française DK59 nous offrent une performance intense défiant la gravité. À voir le 17 décembre à l'Espace Albert-Camus de Bron.

Spectacle à découvrir en famille pour les fêtes de fin d’année, Si’i ou les vertiges de l’ascension réunit les compagnies DK59 et Casus Circus pour un travail autour d’une gestuelle qui, entre équilibre et déséquilibre, explore la marche ailleurs que sur le sol.

Sur scène, ils sont trois danseurs et trois acrobates évoluant au cœur d’un dispositif composé de ponts et de trapèzes qui se déploient au fil du spectacle créant une succession de marches pour conduire à l’étape ultime, le nirvana.

S’enrichissant mutuellement de leurs techniques, les artistes éprouvent dans cette rencontre une nouvelle poétique qui se mesure à la puissance du mouvement, les transportant de la solitude à une création commune.

Ensemble, ils expérimentent la marche dans tous les sens en avant, en arrière, au passé, au futur ou à l’arrêt, s’appuyant sur toutes les parties de leurs corps et en faisant appel à l’énergie de l’autre pour grimper, escalader et s’élever.

Travaillant sur la notion d’évolution de l’être humain avec l’idée que tout est relié, ils cherchent à retrouver les connexions entre l’homme et la nature, tout comme l’énergie qui émane de la terre et va jusqu’au ciel et inversement. Dans cette ascension humaine, les vertiges sont dans chacune des étapes qu’ils franchissent pour se transformer en une quête de l’absolu où ils défient le danger, gardant toujours l’espoir malgré la chute !

Si’i ou les vertiges de l’ascension - Casus Circus et DK59 – Le 17 décembre – Espace Albert-Camus/Pôle en Scènes, Bron – www.pole-en-scenes.com