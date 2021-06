Métropole de Lyon : nouvelles violences contre des policiers à Rillieux-la-Pape

Le 10 juin dernier, un équipage de police a de nouveau pris pour cible par des tirs de mortiers à Rillieux-la-Pape, dans la Métropole de Lyon. Les individus interpellés ont été présentés ce mercredi au Tribunal Judiciaire de Lyon en comparution immédiate.

Jeudi dernier, une vingtaine de personne en noir et aux visages dissimulés ont jeté des projectiles et des mortiers sur un équipage de police. La scène s'est produite au boulevard De Lattre de Tassiny, à Rillieux-la-Pape. Des patrouilles sont venues en renforts et ont dispersé les individus à l'aide de bombes lacrymogènes.

Un des policiers a été légèrement blessé et plusieurs véhicules endommagés.

Deux mineurs, de 16 et 17 ans ont été interpellés le jour même et placés en garde à vue. Le premier a été laissé libre et le second mis en examen. Un nouveau suspect a ensuite été identifié ce mardi 15. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits, mais nie toute préméditation.

Les suspects ont été présentés ce mercredi en comparution immédiate au Tribunal Judiciaire de Lyon.

A lire Aussi : "Métropole de Lyon : de nouvelles violences urbaines à Rillieux-la-Pape"

"Des policiers pris pour cible à Rillieux-la-Pape"