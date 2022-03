Plusieurs personnalités animent une table ronde à Vaulx-en-Velin mardi 15 mars. Parmi eux, Najat Vallaud-Belkacem, Laurent Berger ou encore Cécile Duflot présenteront "le Pacte du pouvoir de Vivre" à partir de 18 heures.

Personnalités politiques de gauche, ils veulent influer sur la présidentielle. Le mouvement "le Pacte du pouvoir de Vivre" organise une table ronde à Vaulx-en-Velin mardi 15 mars après-midi. Seront présents la conseillère régionale socialiste Najat Vallaud-Belkacem, le syndicaliste CFDT Laurent Berger, le président de la mutualité française Eric Chenut ou encore la directrice d'Oxfam Cécile Duflot. L'objectif est simple pour les 60 organisations membres de "l'alliance" : porter 90 propositions du Pacte auprès des candidats à l'élection présidentielle et du grand public.

Un projet "écologique social et démocratique"

Depuis plusieurs semaines déjà, les membres des organisations du collectif rencontrent les équipes de campagne des candidats, et/ou les candidats eux-mêmes. Discussions, échanges et tables rondes, ils souhaitent faire entendre leur voix et celles des citoyens autour de projets "porteur(s) d'avenir". C'est en tant que directrice de "One France", mouvement mondial de lutte contre la pauvreté, que Najat Vallaud-Belkacem prendra part à ces échanges.

Le projet qui se veut à la fois "écologique, social et démocratique", réaffirmera donc sa volonté à Vaulx-en-Velin tout au long de l'après-midi et en début de soirée, mardi 15 mars.

