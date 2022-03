Interruption du trafic sur la ligne TER entre Lyon et Saint-Étienne

La découverte d’un bagage abandonné perturbe fortement le trafic sur la ligne de train entre Lyon et Saint-Étienne ce mardi 15 mars à la mi-journée.

Plusieurs trains TER effectuant la liaison entre Lyon et Saint-Étienne sont à l’arrêt ce mardi 15 mars à la mi-journée en raison d’une procédure sur un bagage abandonné à la gare de Rive-de-Gier. Les services de la SNCF précisent que le trafic est actuellement interrompu sur toute la ligne.

Le TER886821 est supprimé et les TER886868 et TER886726 effectuent des terminus anticipés à Lyon Part-Dieu et sont donc supprimés entre Amberieu et Lyon.