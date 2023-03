Coup d'envoi du salon Global Industrie à Lyon

C'est le début de la 5e édition du salon Global Industrie, à Lyon Eurexpo, ce mardi 7 mars. Il se poursuivra jusqu'à vendredi.

La 5e édition du salon Global Industrie ouvre ses portes aux visiteurs du mardi 7 au vendredi 10 mars à Lyon-Eurexpo. L'évènement placé sous le thème de "l'industrie se mobilise", rassemble 2 300 exposants pour proposer un rendez-vous autour de l'innovation et des offres technologiques.

Le salon se décompose en cinq catégories : Midest (sous-traitance industrielle), Smart Industries (industrie connectée, collaborative et efficiente), Industrie (technologies et équipements de production), Tolexpo (solutions et équipements pour la tôlerie), Measurement Wolrd (solutions et équipements pour la mesure). De grands groupes industriels tels que l’Allemand Siemens, le Français Dassault, ou encore l’Américain Haas seront présents pour présenter leur travail aux visiteurs et échanger avec les professionnels.

50 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes

Au delà du rendez-vous international qui rassemble plus de 40 pays étrangers, le salon de l'industrie met à l'honneur 50 entreprises régionales dans les secteurs de la robotique, la fabrication additive - impression en 3D - et le numérique. Durant ces quatre jours, la Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagnera les entreprises et échangera sur les projets de développement, d'implantation, d'industrie du futur, de relocalisation et de transition énergétique... Après avoir adopté un plan de relocalisation stratégique en 2021 de manière à soutenir la filière industrielle, la Région porte l'ambition de ramener "30 000 emplois industriels en Auvergne-Rhône-Alpes en six ans et de devenir un leader économique en Europe".

La voiture à hydrogène mise à l'honneur

Parmi les temps forts du salon, on retrouve le concours "Golden Tech", un spectacle en continu qui évalue la dextérité et le savoir-faire de près de 100 candidats, des conférences et des démonstrations technologiques. Cette année, le concours Golden Tech est axé sur "la voiture à hydrogène".

Les candidats ont quatre jours pour confectionner de A à Z le circuit de fabrication, de la recherche au développement, concevoir un accessoire de la voiture, gérer une ligne de fabrication de piles à combustible, mais aussi le stockage de l'hydrogène (soudage ou roulage d’éléments de structure), ou la distribution.

