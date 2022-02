Start-up : À quand les premières licornes lyonnaises ?

Avant la crise sanitaire, Paris était la France et la France était Paris pour nombre d’investisseurs et, plus généralement, pour l’écosystème des start-up. Depuis, les choses ont changé. “Ces deux dernières années, il y a une immigration nord-sud assez flagrante et qui s’accélère de mois en mois pour les start-up”, observe Éric Burdier, d’ Axeleo Capital , un fonds d’investissement spécialisé dans le digital. En cette fin janvier, la France fête sa 26e licorne, ces start-up en hyper croissance valorisées à plus d’un milliard de dollars sans être cotées en Bourse ni rattachées à un grand groupe. À Lyon, encore aucune start-up de l’agglomération n’est parvenue à intégrer ce petit cercle prestigieux qui, s’il est honorifique, donne un indicateur sur l’attractivité des start-up concernées. Est-ce à dire que le bassin lyonnais est à la traîne sur l’accompagnement de ces jeunes pousses innovantes ?