Vestes et écharpes sont de nouveau de mise ce jeudi matin à Lyon. A 8 heures, le thermomètre n'affichait que 10 petits degrés. Des températures fraiches pour la saison qui vont s'installer au moins jusqu'à dimanche.

L'été n'est pas encore terminé officiellement mais le froid débarque déjà à Lyon. Une masse d'air froide en provenance de l'Islande est en train de traverser la France, amenant un air très frais et des températures nettement sous les normales de saison. A Lyon, "les maximales sont 8 degrés sous les normales de saison", détaille Guillaume Séchet du site Météo-lyon.net.

A lire aussi : Une journée nuageuse et très fraiche ce jeudi à Lyon

"On n'est quand même pas loin des températures les plus basses enregistrées à cette période", souligne le météorologiste. Elles remontent au 12 septembre 1927, avec entre 13 et 15 degrés relevés dans l'après-midi.

Encore plus froid vendredi

Le résultat du passage de cette goutte froide est d'ores et déjà perceptible sur les thermomètres qui n'affichaient que 10 petits degrés à 8 heures, ce jeudi 12 septembre à Lyon. Et le mercure ne remontera que très peu puisqu'il ne fera que 16 degrés au plus chaud de la journée, en début d'après-midi.

Vendredi, "il fera encore plus frais car le vent sera fort avec des rafales pouvant atteindre 50 km/heure et il y aura aussi des averses", ajoute Guillaume Séchet. Le mercure n'affichera que 7 degrés à 8 heures.

Ce week-end, le ciel se dégagera mais cela ne sera pas synonyme de températures douces pour autant. Les températures seront toujours entre 5 et 6 degrés sous les normales de saison, avec des maximales à 17 degrés samedi et 18 dimanche après-midi. La semaine prochaine, la fraîcheur devrait persister, même si elle sera toutefois moins marquée que cette semaine, avec quatre degrés de moins que les normales.

La neige déjà de retour en montagne

Ce flux d'air froid a même amené les premiers flocons dans le nord des Alpes ce jeudi matin. Mais c'est surtout demain qu'ils sont attendus dès 1300 et 1500 mètres. Au-delà de 2000 mètres, Météo-Villes annonce des cumuls de neige entre 5 et 15 centimètres et plus de 20 centimètres au-dessus de 2500 mètres.