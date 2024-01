Métropole de Lyon : deux maires LR lancent une consultation citoyenne

Les maires LR de Saint-Priest et Sainte-Foy-Lès-Lyon lancent une consultation citoyenne invitant notamment les habitants à voter pour "les trois décisions de la Métropole de Lyon qui [les] exaspèrent le plus".

"Déclassement économique, transports en commun, politique de mobilités, logement, obsession des autoroutes à vélos, vision d’aménagement du territoire, sécurité, etc… Les décisions prises depuis 2020 sont non seulement absurdes et incohérentes, mais aussi dangereuses pour l’avenir de l’agglomération lyonnaise et le quotidien des habitants." Le ton est donné. Les maires LR de Saint-Priest et de Sainte-Foy-Lès-Lyon, Gilles Gascon et Véronique Sarselli, lancent une consultation citoyenne baptisée "Faites vos vœux pour 2024".

Appel à voter pour les trois "décisions de la Métropole de Lyon qui vous exaspèrent le plus"

L'objectif est de "construire une démarche citoyenne globale sur la base d'un constat partagé et unanime", disent-ils. Et d'ajouter : "Depuis 2020, avec de nombreux autres collègues maires et élus, nous organisons la résistance en quelques sortes, en démultipliant les alertes, les appels à la mobilisation, les prises de positions communes sur toutes les décisions ahurissantes prises par la Métropole de Lyon. Il est temps désormais de solliciter l’avis des habitants, des commerçants et des chefs d’entreprise, et leur proposer de s’associer au démarrage d’une grande réflexion commune sur l’avenir de notre territoire."

Concrètement, cette concertation en ligne se résume en deux questions à choix multiples. Les deux maires LR invitent ainsi les citoyens à voter "pour les trois décisions de la Métropole de Lyon qui [les] exaspèrent le plus", sans permettre au votant de répondre autre chose que les neuf propositions faites. Les votants peuvent également choisir trois thèmes de travail sur lesquels ils souhaitent voir "des formulations claires et innovantes".