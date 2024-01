La Ville de Lyon revalorise le salaire de ses agents municipaux

Les agents municipaux de la Ville de Lyon vont bénéficier d'une hausse de leur salaire de 100 € brut par mois.

La Ville de Lyon veut créer "un choc d'attractivité". Actée par un décret de juin 2023, une revalorisation de cinq points d'indice ajoutés à l'indice majoré de chaque échelon de la fonction publique, est entrée en vigueur au 1er janvier 2024. En moyenne, cela représenté une augmentation de 25 euros brut par mois par agent.

Une enveloppe de 10 millions d'euros

Mais la collectivité écologiste souhaite aller plus loin. Elle annonce ainsi dans un communiqué diffusé ce vendredi qu'elle va revaloriser le salaire de ses agents de 100 € brut par mois, qui viennent s'ajouter à la hausse du point d'indice, "afin de redonner de l’attractivité au secteur public, et face aux difficultés de recrutement désormais observées sur de nombreux métiers", explique l'exécutif.

"Après des années de gel du point de d’indice et de fonctionnaire-bashing, il est essentiel de revaloriser les métiers du service public. Dans nos crèches, dans nos écoles, dans nos résidences personnes âgées, dans nos équipements sportifs, nous risquons tantôt la fermeture au public, tantôt une dégradation de la qualité qui ne serait pas acceptable", juge Laurent Bosetti, adjoint de Grégory Doucet délégué à la promotion des services publics.

Pour poursuivre la réduction des écarts de salaires entre hommes et femmes, la Ville va revaloriser les indemnités des agents des filières sociale et médico-sociale, constituées à 99 % de femmes, de 125 € brut par mois. "Enfin, cette revalorisation salariale comprendra un volet dédié à la pénibilité, avec la bonification des heures de nuit (+6 euros de l’heure pour une enveloppe globale d’environ 300 000 euros) pour les métiers exerçant de nuit comme les policiers municipaux, les personnels des EHPAD et des résidences pour personnes âgées de la Ville de Lyon…", conclut la collectivité.

Le conseil municipal devra se prononcer le 21 mars sur cette mesure représentant une enveloppe de 10 millions d'euros.

