Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a de nouveau rejeté l'idée de la gratuité totale du réseau TCL. C'est "une fausse bonne idée", selon lui.

Au lendemain du dimanche 8 décembre, journée durant laquelle l'ensemble du réseau TCL de la Métropole de Lyon était gratuit à partir de 16 heures, Bruno Bernard revient sur l'hypothèse des transports gratuits. Le président de la Métropole et du Sytral maintient que "cette solution est une fausse bonne idée", sur son compte X. En France, les réseaux de transport de Montpellier, Douai ou encore Dunkerque ont opté pour la gratuité, qui reste néanmoins minoritaire.

Chaque année, la billetterie des transports en commun lyonnais rapporte 255 millions d'euros, soit 29 % du financement global des transports en commun, rappelle Bruno Bernard. Et poursuit : "Sur un mandat de six ans, cela représenterait 1,5 milliard d’euros. Ce montant n’est pas anodin : il correspond à l’envergure financière nécessaire pour construire une nouvelle ligne de métro ou six nouvelles lignes de tramway".

Un choix politique assumé et justifié

Le président métropolitain se justifie également en évoquant la tarification sociale ciblée mise en place par TCL, qui "permet de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables tout en préservant les ressources nécessaires pour investir dans le réseau". Ce dernier évoque également les effets pervers que la gratuité peut entraîner, "comme une baisse du recours à la marche pour les trajets courts, une saturation accrue du réseau ou un frein au développement des infrastructures".

Par ailleurs, ce sujet de la gratuité des transports divise la majorité à la Métropole de Lyon, marquant une rupture notamment entre les Écologistes et les Insoumis. Ce choix politique est, en tout cas, assumé par Bruno Bernard. "Nous avons voté l’augmentation de tarif au Sytral la semaine dernière. Je crois qu’il y a eu deux abstentions dans ma majorité et tout le reste a voté pour… On ne peut pas parler de problème", écartait Bruno Bernard, en décembre 2023, auprès de Lyon Capitale.

