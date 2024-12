Le syndicat Force ouvrière appelle les policiers municipaux et les agents ASVP de Lyon à la grève jeudi 12 décembre.

Alors que le conseil municipal examinera le nouveau régime indemnitaire des policiers municipaux, le syndicat Force ouvrière compte bien mettre la pression à l'exécutif jusqu'au bout. Jeudi 12 décembre, il appelle les policiers municipaux et les ASVP à la grève et à un rassemblement devant l'Hôtel de Ville, estimant que les mesures d'augmentation mises en place par la Ville sont insuffisantes.

Invité de 6 minutes chrono, Bertrand Debeaux, secrétaire national adjoint de Force ouvrière estime qu'il y a "la possibilité d'augmenter les policiers municipaux pour que cette police municipale de Lyon redevienne enfin attractive et qu'elle fidélise ses effectifs. Ce n'est pas le cas depuis quatre ans. On reprend la même recette, la recette de l'échec, du perdant, et on va continuer à travailler en sous-effectif".

Le nouveau régime indemnitaire mis au vote jeudi prévoit notamment le versement d'une prime de plus de 2 500 € par an (versée mensuellement) pour les agents de police municipale, et jusqu'à 4 750 € pour les directeurs de police municipale, "compte tenu de l'engagement professionnel de l'agent et de sa manière de servir, appréciés lors de l'entretien annuel". Mais il ne satisfait pas le syndicat Force ouvrière, la Ville de Lyon pouvant encore légalement doubler cette revalorisation qui peut atteindre jusqu'à 5 000 € par an pour les agents de terrain.

