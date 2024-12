Alors que les fêtes de Noël approchent à (très) grands pas, l'heure est arrivée pour nombreux d'entre-vous d'habiller son chez-soi d'un sapin. Mais, à Lyon, que faut-il savoir avant cet achat ? Y-a-t'il des alternatives ? On vous explique tout.

Quand certains optent pour le sapin en plastique, question de facilité notamment, d'autres font le choix du "vrai" sapin de Noël. À l'approche des fêtes de fin d'année, les fleuristes et jardineries tournent à plein régime pour vendre et conseiller leurs espèces. Les supermarchés, eux, en exposent aussi de toutes parts. Lyon Capitale est allé interroger ces acteurs locaux pour obtenir les réponses aux questions essentielles avant l'achat d'un sapin.

Quand acheter ou louer son sapin ?

ll est peut-être déjà trop tard pour certains, chez qui le sapin est installé depuis quelques jours. Pour les autres, sachez que vous êtes encore dans les temps pour réaliser l'achat d'un sapin pour accueillir les cadeaux. "Si vous voulez le mettre dans une pièce chaude, à 22 degrés par exemple, il faut l'acheter au dernier moment", prévient un responsable de Jardin Fleuri, une jardinerie lyonnaise installée dans le 9e arrondissement.

De manière générale, acheter un sapin très tôt n'est jamais bon. Plusieurs espèces (voir ci-dessous) peuvent être achetés à la fin du mois de novembre ou début décembre, alors que d'autres espèces, comme les Nordmann et les Nobilis, ont une durée moyenne de deux semaines en intérieur. Comprenez par là qu'on entre dans la période idéale si vous souhaitez impressionner vos invités de Noël avec un sapin en pleine forme. Quant aux Epicéas, il est conseillé de les acheter entre le 15 et 20 décembre, selon Cloé Rat-Patron, fleuriste chez O'kiosque (6e arr.).

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas investir dans un sapin cette année, notamment pour des raisons écologiques, sachez qu'il existe bien une alternative, proposée par la Société protectrice des végétaux, installée à Oullins. Elle propose ainsi de louer un sapin pendant environ 1 mois s'il est placé en extérieur, ou pendant 15 jours en intérieur. Il est ensuite ramené à la société pour être préservé et remis en location par la suite. "Cela permet d'éviter l'usage unique", détaille son fondateur Nicolas Talliu.

Nordmann, Epicéa, Nobilis... Comment choisir l'espèce ?

Nordmann, Epicéa, Nobilis et Fraseri. "Les quatre variétés représentent 99 % de nos ventes. Dans 75 % des cas, c'est le Nordmann", résume le représentant de Jardin Fleuri. Le Nordmann, même s'il meurt, conserve toujours ses aiguilles. En revanche, s'il est exposé à trop de chaleur, il risque de s'ébouriffer. "Ses épines iront dans tous les sens. Il ressemblera à un sapin mal peigné", prévient Nicolas Talliu. Pour ces raisons, la fleuriste Cloé Rat-Patron conseille de les acheter environ deux semaines avant Noël.

De même pour le Nobilis, plus étagé. Ses principaux avantages : il diffuse une bonne odeur et perd peu ses épines. "C'est le plus facile à gérer", affirme Cloé Rat-Patron. L'Epicéa, lui, perd beaucoup plus ses aiguilles, surtout quand il subit trop de périodes de stress (liées à la chaleur notamment). Il est cependant le plus odorant.

Le Nobilis vendu au fleuriste O'Kiosque, à Lyon. (@NB)

Comment le préserver plus longtemps ?

Il est fortement conseillé de mettre son sapin de Noël en extérieur pour pouvoir le préserver le plus longtemps possible. C'est pour cela, d'ailleurs, que la SPV limite à 15 jours la période de location du sapin en intérieur. En plus de cela, si vous prenez soin de votre sapin, vous pourrez potentiellement le louer à nouveau l'année suivante... avec la possibilité de le tracer grâce au nom que vous lui aurez donné la première fois !

Sinon, "pour le garder plus frais, vous pouvez opter pour un pied de sapin pour mettre de l'eau et lui envoyer de l'humidité", précise le responsable de Jardin Fleuri. Et, comme expliqué plus haut, éviter les pièces trop chaudes et la proximité du sapin avec un radiateur permettra de le préserver plus longtemps.

Où se rendre pour un sapin de qualité ?

"Pour un bon sapin, il faut qu'il soit local et qu'il n'est pas subi trop de transport, résume Cloé Rat-Patron. Et puis surtout, il faut qu'il vous corresponde !" Incontestablement, les fleuristes et jardineries proposent la majeure partie du temps des sapins de bonne qualité.

Au contraire, dans les supermarchés notamment, les sapins restent emballés, ce qui entraîne leur détérioration avant même l'achat. "Ce sont des sapins coupés, qui sont encore enfilés. Il n'y a pas d'arrosage et pas de lumière", ajoute encore Nicolas Talliu. La SPV, elle, depuis quatre ans, conserve les sapins loués et les entretient dans sa pépinière pour leur assurer une seconde vie.

Notre comparateur des prix

Quant aux prix des sapins, ils varient grandement. "La taille du sapin fait clairement son prix", prévient d'abord Jardin Fleuri. Puis, l'endroit où on l'achète. "Chez le fleuriste, c'est forcément plus cher, mais on choisit ce qu'on veut et avec de la qualité", estime Cloé Rat-Patron. Chez O'kiosque Lyon, par exemple, l'entrée de gamme - un Epicéa de petite taille - est à 20 euros. Pour un grand Nordmann, jusqu'à 4 m, le prix peut grimper à 150 euros. Du côté de la jardinerie, pour "un beau sapin, bien formé et d'environ 1,50 m", comptez environ 40 ou 50 euros.

Si vous optez plutôt pour la solution de location de sapin, afin de favoriser l'économie circulaire, les prix de location sont "relativement similaires à ceux d'un achat en jardinerie", précise son fondateur. Toujours pour 1,50 m, le Nordmann est à 70 euros. L'Epicéa, pour la même taille, est à 42,5 euros. A noter qu'une remise de 5 euros est offerte pour la troisième année de location.

Dans les supermarchés, les prix sont moins élevés. À Intermarché, par exemple, trois sapins Nordmann sont proposés (de 1 m à 2 m) : comptez 17 euros pour le plus petit, 40 euros pour le grand. Au Super U de Lyon 6, la fourchette des prix est comprise entre 21,90 euros (80 cm à 1 m) à 57,90 euros (2 m à 2,5 m).

