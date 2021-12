Métropole de Lyon : après une fuite, plusieurs foyers privés de chauffage lundi soir à Rillieux

À quelques jours de Noël et à la veille de l'hiver, plusieurs foyers ont été privés de chauffage lundi soir à Rillieux, près de Lyon. Une fuite est à l'origine de l'incident a expliqué le maire de la commune Alexandre Vincendet.

Des centaines de foyers ont été privées de chauffage lundi 20 décembre dans la soirée. Une fuite est à l'origine de l'incident : "les investigations menées par Plateau Nord Energie sont en cours mais pour l’instant, la fuite n’a pas encore été localisée", avait expliqué le maire de Rillieux Alexandre Vincendet en début de soirée. En cause : "une panne sur le réseau de chaleur de la Métropole de Lyon qui dessert notre commune [Rillieux, ndlr]", précise le maire de la commune qui indique avoir été informé par Philippe de la Cruz, maire adjoint à la transition environnementale.

Alexandre Vincendet avait alors prévenu : "d’ici une 1h à 1h30, il est possible que vous commenciez à ressentir du froid dans vos logements desservis par le réseau de chaleur urbain".

Un retour à la (presque) normale à 23 heures

Finalement, à 18h45, Alexandre Vincendet tient informé les habitants : "la fuite a été localisée au niveau des sous-stations 1 et 2 : 1, 2, 3 rue de Londres, 1 et 2 rue de Rotterdam, 23 et 29 rue des Nations (6 bâtiments)". Le réseau est remis en route aux alentours de 23 heures, à l'exception de "ces 6 bâtiments ainsi que de la sous-station 35 (Dynacité Teyssoniere)". Effectivement, "le rétablissement de ces bâtiments sera effectif demain le temps que Plateau Nord Énergie répare cette panne dans la nuit", conclut Alexandre Vincendet dans une publication Facebook.