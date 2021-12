Covid-19 à Lyon : "progression foudroyante", très grosse inquiétude autour du variant Omicron avant Noël

L'inquiétude est vive en Europe avec la progression du nombre de nouveaux cas. Un nouveau variant, Omicron, beaucoup plus contagieux, s'étend sur le continent.

"Le variant Omicron rebat les cartes. Ce variant est beaucoup plus contagieux que ceux que l'on a connus", a insisté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, ce mardi 21 décembre sur France 2. "Tous les deux à trois jours le nombre de cas Omicron double", a-t-il ajouté.

Devant cette explosion des cas, les Pays-Bas ont reconfiné quatre semaines, certaines pays européens ont réinstauré le couvre-feu. "Omicron est nettement plus contagieux, sa progression est foudroyante", a encore expliqué Attal. Mais pour l'instant, en France, pas de nouvelles mesures restrictives annoncées.

La France mise tout sur la vaccination. Et sur l'exemplarité des Français. "Il faut faire très attention, aérer son logement le plus régulièrement possible, porter le masque le plus possible, surtout quand on est une personne âgée, et se faire tester quand on a un doute", ajoute le porte-parole du gouvernement, au sujet de Noël, qui arrive à grands pas, en fin de semaine.

"Si on constate qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron, on ira plus loin (que les mesures déjà annoncées)", a conclu Gabriel Attal.

Pas de trêve, pas de vacances pour le covid-19. On devrait en entendre parler, beaucoup, pendant les fêtes...

