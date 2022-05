Météo : une journée mitigée ce jeudi 5 mai à Lyon 

Le ciel sera changeant ce jeudi 5 mai au-dessus de Lyon. Pour échapper aux averses, malgré le soleil, les Lyonnais devront garder un parapluie ou une veste de pluie à portée de main.

Entre les éclaircies et les averses annoncées ce jeudi 5 mai à Lyon, le temps sera plus que mitigé tout au long de la journée. La matinée devrait être relativement épargnée par les gouttes et le temps devrait être plutôt ensoleillé selon les Météo France, en revanche il n’en sera pas de même cet après-midi. Sur les coups de midi, des averses régulières devraient commencer à rythmer le reste de la journée au moins jusqu’à 20 heures, même si le soleil devrait faire son apparition au fil des éclaircies.

Du côté des températures, le mercure redescend légèrement ce jeudi entre Rhône et Saône avec une température maximale inférieure de 4 degrés aux moyennes de saison. Il fera ainsi entre 13 et 16 degrés ce matin, 16 et 17 dans l’après-midi et autour de 15 degrés tout au long de la soirée.