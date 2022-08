Un dimanche placé sous le signe du soleil en ce 7 août. A Lyon, le thermomètre devrait grimper jusqu'à 32°C dans l'après-midi.

Il fera encore une fois très beau et chaud ce dimanche à Lyon. Après un début de journée où les nuages feront quelques apparitions, le soleil reprendra seul ses droits dans le ciel lyonnais, et ce jusqu'à la tombée de la nuit. Au plus chaud de ce 7 août, le thermomètre atteindra 32 degrés. Ce temps devrait durer un bon moment et la chaleur ne fera qu'augmenter dans les jours à venir, avec une hausse des températures prévue pour la fin de la semaine prochaine (jusqu'à 38°C samedi 13 août).

De 17h à 19h, des rafales de vent pourraient faire leur apparition. Ces dernières devraient souffler à près de 40km/h. Pour le reste, la qualité de l'air sera dégradée à Lyon et dans le département selon Atmo. Elle sera mauvaise lundi 8 août.