Météo : jusqu’à 12 degrés attendus à Lyon ce mardi 28 décembre

Depuis quelques jours, le thermomètre ne cesse de remonter à Lyon. Ce mardi 28 décembre, la barre des 10 degrés devrait être franchie dans l’après-midi avant que la pluie ne fasse son apparition.

Alors que la fin du mois de décembre approche, les températures remontent sensiblement à Lyon depuis environ une semaine. Après voir flirté avec les 10 degrés pendant plusieurs jours, le mercure devrait passer aujourd’hui cette barre symbolique pour atteindre 12 degrés en début d’après-midi. Au même moment, quelques rayons de soleil pourraient percer brièvement la couche nuageuse, selon Météo France, avant de laisser place à la pluie pour le reste de la journée et de la soirée.

Six degrés d'écart avec les moyennes de saison

Que l’on ne s’y trompe pas ces températures sont loin des moyennes enregistrées habituellement en décembre à Lyon. L’écart annoncé par Météo France est même de six degrés. Un phénomène qui devrait persister voire s’accentuer au cours des prochains jours alors que 4 degrés sont annoncés jeudi, samedi et dimanche. L'organisme qui réalise les prévisions météo estime même que le période allant du 24 au 31 décembre 2021 devrait être "parmi les plus douces jamais mesurées depuis 1947" en France, en raison d'une vague d'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.