Il fera chaud ce mercredi 21 juin à Lyon. Le ciel sera nuageux.

La chaleur continue de frapper entre Rhône et Saône ce mercredi. Il fait déjà 21°C ce matin à 7 h, et le mercure continuera d'augmenter jusqu'à atteindre 32°C dans l'après-midi, soit 5°C de plus par rapport aux normales de saison.

Côté ciel, des nuages devraient être présents toute la journée, mais les éclaircies devraient parvenir à se frayer un chemin. Météo France attend également quelques averses en début de soirée.