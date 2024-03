Météo : du vent et un ciel nuageux ce samedi à Lyon, jusqu'à 15°C

Le ciel lyonnais sera particulièrement nuageux en ce samedi 2 mars. Un fort vent du Sud allant jusqu'à 20 km/h est à prévoir.

Les Lyonnais se réveilleront avec un temps relativement sec ce samedi 2 mars, indique Météo France. "Nous sommes toutefois confrontés à un flux de Sud qui se montrera de plus en plus vigoureux à l'avant d'un front, qui provoquera un refroidissement et un risque de neige à très basse altitude demain (la ville devrait être épargnée mais la situation reste à surveiller)". Il faut également s'attendre à un ciel obscurci par les nuages toute la journée mais avec seulement "quelques gouttes tout au plus". Quelques belles éclaircies sont toutefois possibles.

Les températures sont légèrement plus chaudes que la veille, allant de 9°C dans la matinée pour atteindre 12°C à midi, avec un pic à 15°C en milieu d'après midi. Celles-ci n'iront pas en dessous de 10°C dans la soirée. L'air est classé "moyen" selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.